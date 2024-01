Riassunto | VeriSilicon estende l’ecosistema GUI per smart watch in partnership con QDay Technology per offrire un’esperienza d’uso superiore

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)compatibilità, migliore efficienza dei costi e time-to-market più breve ai clienti che sviluppanoLAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–(688521.SH) oggi ha annunciato che, un’azienda esperta nello sviluppo di software per interfacce grafiche utente (GUI), si è unita aldi GUI perper sviluppare soluzioni per un’ampia gamma di applicazioni in questo settore. L’IP-core per GPU (Graphics Processor Unit) 2.5D a basso consumo di potenza e ricco di funzioni sviluppato da, insieme all’IP-core di elaborazione della visualizzazione che lo completa, sono largamente adottati dai produttori di SoC ...

Contacts Referente per i media: press@.com Articoli correlati Easyprint.com diventa ... Continua a leggere: Lenovo rivela al CES 2024 dispositivi e soluzioni per la creatività e la ...Continua a leggererivela i nuovi IP - core VC9800 per data center di nuova generazione Business Wire Business Wire - 9 Gennaio 2024 Offrono un throughput eccezionale, codifica ...LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato che i suoi IP-core Image Signal Processor (ISP) IP ISP8200-FS e ISP8200L-FS, progettati per sistemi altamente performanti nel ...LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato la serie più recente di IP-core per unità di elaborazione video (VPU) VC9800 con prestazioni superiori finalizzata a rafforzare la ...