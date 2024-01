“Riaccendere gli altoforni” I sindacati non si rassegnano a una mini Ilva con cassa integrazione a vita

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Taranto. Chissà se forse oggi smetteranno di chiamarla “ex”. Tecnicamente, in tutte le carte deistreri e dei tribunali, lo stabilimento di Taranto non ha mai cambiato nome: non è... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... convertendo l'esistente fino a raggiungerestandard previsti dall'accordo di Parigi (2015). La Legge Regionale n. 36/2023 potrebbe contribuire a "i motori dell'edilizia", come ...Finirai prestoimpegni per concederti del tempo libero per te stesso. Toro l'oroscopo di oggi 9 ... Può illuminare i tuoi amori passati ela fiamma nel presente, ma può anche esserci ...MASSA MARITTIMA Studenti e detenuti insieme per lanciare un messaggio di solidarietà e accendere i riflettori sulla realtà delle carceri.Per le caldaie a gas che utilizzano metano o gpl, le scadenze da rispettare sono: potenza tra 10 e 100 kW: 4 anni; potenza superiore ai 100 kW: 2 anni. Il bollino verde ha una validità di 2 anni per ...