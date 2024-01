Retroscena Buchanan | l'Inter ha beffato un club europeo

Allegri e Mourinho (LaPresse) - calcioemercato.itL'Inter attende l'arrivo a Milano di, ... Spunta però un importantesul difensore olandese classe 2005. Nelle ultime ore ci sarebbe ...di mercato dell'ex attaccante della JuventusCalciomercato invernale al via con l'Inter subito protagonista. È infatti in arrivo a Milano Tajon. Alvaro Morata (LaPresse) - ...`C`era un giocatore che abbiamo provato a prendere per molto tempo e lui è andato in un altro club. Buona fortuna a lui`. Dichiarazioni pronunciate dall`allenatore.Tajon Buchanan è stato il colpo di gennaio effettuato dall’Inter per sostituire Juan Cuadrado. Il canadese, che era in tribuna a San Siro per la sfida contro il Verona, strapperà la prima convocazione ...