Renzi | ' stadio Franchi? Mai visto un progetto senza i soldi'

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) "Sono curioso da cittadino di capire, sempre da cittadino, come si possono buttare iavere la copertura dell'intero importo del: non si è maiunche si fa...

Giornata importante per Florenzi e il caso scommesse. Lo stadio . Ecco alcune delle notizie più importanti di giornata in casa MILAN (pianetamilan)

Matteo Renzi sbotta sui social dopo le polemiche per il nuovo stadio della Fiorentina: ecco che cosa ha detto in merito Tramite il proprio ... (calcionews24)

Lo ha affermato Matteo, senatore e leader di Iv, e grande tifoso della Fiorentina, a proposito del progetto del Comune di Firenze per il restyling delloArtemio Franchi. "Qui manca metà ...Il senatore della Repubblica Matteoha parlato dei lavori di restyling delloFranchi di Firenze : ' Sono curioso di capire, da cittadino, come si possano buttare i soldi senza avere la copertura dell'intero importo del ...Il senatore e leader Iv alla presentazione del libro ‘Le avventure di un innovatore’ di Federico Marchetti: “La questione stadio Da Nardella rabbercio, sarà un problema del prossimo sindaco” ..."Sono curioso da cittadino di capire, sempre da cittadino, come si possono buttare i soldi senza avere la copertura dell'intero importo del progetto: non si è mai visto un progetto che si fa senza ave ...