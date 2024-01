Renzi prepara il colpo di scena per le europee | Sfida bellissima

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Laper le, che sanciranno un definitivo rilancio o una sconfitta che imporrebbe riflessioni profonde. L'organizzazione della kermesse fiorentina che l'ha lanciato. E un nuovo libro, questo dedicato alla politica e alle sue trame. Matteo, nella sua enews, affronta i temi della settimana e svela alcuni piccoli segreti. "Io sono pronto alle sfide di questo 2024, anno che mi affascina per tanti motivi, innanzitutto per le sfide elettorali che potrebbero cambiare molte leadership in tutto il mondo. E per chi come me ama la politica estera questo 2024 appare elettrizzante. Giorgia Meloni ha fatto capire che avrebbe tanta voglia di candidarsi alle Elezioni. Lo vuole fare non per cambiare l'Europa ma per fare un test nazionale su di sé e sul suo partito. La scelta della Premier avrà molte ...