Religione cattolica | Uaar | “Sale a 15 | 5% la percentuale di studenti che dice no Firenze | Bologna e Trieste le province più laiche”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nella scuola pubblica italiana cala il numero di, ma cresce ancora (oltre 82 mila in più) quello di chino all’Insegnamento della(Irc): nell’anno scolastico 2022/23 i non avvalentisi sono infatti 1.096.846 mentre nel 2020/21 erano pari a 1.014.841, con un balzo laico in avanti di un punto e mezzo, dal 14,07% di due anni fa al 15,5% di oggi. L'articolo .

Arriveranno nel 2024 i Concorsi insegnanti religione cattolica inizialmente previsti per il 2022. A confermarlo, in un comunicato ... (leggioggi)

Parole chiarissime: un ateo devoto, ovvero una persona che di fatto strumentalizzò la religione pur vivendo fino alla fine ' come se Dio non ... (247.libero)

L'USR per il Piemonte con nota del 4 gennaio ricorda le disposizioni in merito alla disponibilità all'insegnamento degli insegnanti di Religione ... (orizzontescuola)

Padre Antonio Spadaro (gesuita, teologo, ex direttore della rivista La Civiltàe sottosegretario del Dicastero per la cultura e l`educazione), è recentemente tornato in ...dell`unica...... Giuseppe Valditara, hanno siglato l'Intesa riguardante il concorso ordinario per la copertura del 30 % dei posti per l'insegnamento dellavacanti. Il restante 70% dei posti ...ROMA (ITALPRESS) – E’ stata firmata oggi dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Matteo Zuppi, e dal ministro dell’Istruzione e del ...Tratto da un romanzo di Shsaku End, le riprese inizieranno nei prossimi mesi. L’ispirazione è nata dopo un incontro con papa Francesco, l’anno scorso ...