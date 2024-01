Regionali | Solinas | fiducioso centrodestra ritrovi sua unità

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (askanews) – “Sonoche ilritroverà la suasu una candidatura che può riportare alla vittoria questa formula politica che ha ben amministrato nei cinque anni più complessi con il covid e con le guerre. È semplicemente un problema di equilibrio interno che verrà affrontato dai leader e speriamo nel più breve tempo possibile di poter andare in campagna elettorale”. Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian, parlando con i giornalisti in piazza Montecitorio a Roma. A chi gli ha domandato se è pronto a fare un passo indietro nella candidatura alla presidenza della Regione,ha risposto: “Faccio ragionamenti politici: c’è una norma non scritta che prevede si possa portare a compimento un lavoro iniziato, c’è un quinquennio in ...

...sui candidati alle elezioni. In quelle di quest'anno, è la Sardegna a dividere Lega e Fratelli d'Italia. Il Carroccio sostenere la ricandidatura del presidente Christian, mentre per ......nella corsa allein Sardegna e sono per il campo largo di centrosinistra Alessandra Todde e Renato Soru, per il centrodestra Paolo Truzzu, che si sente il candidato, e Christian. Il ...Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, intercettato dai giornalisti a Roma.«Sto lavorando, ho appuntamento dal notaio per il deposito del simbolo che presenterò», annuncia all'Ansa la consigliera regionale di FI ... a me», spiega l'ex vice presidente della Giunta Solinas, ...