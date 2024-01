Regionali | Solinas | “Faccio ragionamenti politici” E sulla possibilità di correre da solo… VIDEO

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) In Sardegna la partita nel centrodestra sul candidato per leè ancora aperta.fuori da Montecitorio: “I miei sono”. La partita tra Truzzu enon è ancora chiusa. Come ammesso ieri da Donzelli e dal sottosegretario Gemmato, Fratelli d’Italia punta tutto sul sindaco di Cagliari. Discorso diverso da parte della Lega, che spinge per il governatore uscente.sullein Sardegna – Notizie.com – © AnsaE propriosi trova a Roma. Il governatore della Sardegna questa mattina tranquillamente fuori da Montecitorio. Lui che è l’uomo sul quale si sta spaccando il centrodestra, Lega e Fdi soprattutto. Salvini vuole lui per continuare nell’isola. Giorgia Meloni invece punta su Truzzu, attuale ...

