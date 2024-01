Regionali Sardegna | braccio di ferro Fratelli d’Italia-Lega | Rampelli ricorda il caso Musumeci

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – Mentre continua il 'di' trad'Italia sulle elezioni, il vicepresidente della Camera ed esponente Fdi Fabiosi dice fiducioso per un'intesa nella maggioranza, confidando in un "accordo di buonsenso" tra i leader delle forze politiche di centrodestra. Intanto lacontinua a difendere la ricandidatura del

Per Crippa voler candidare qualcuno in più del proprio partito 'non è una motivazione, ma un capriccio'. 'Ci aspettiamo - ha aggiunto - che FdI ... (247.libero)

Il vicepresidente della Camera ed esponente Fdi si dice tuttavia fiducioso, confidando in un "accordo di buonsenso" sul candidato in Sardegna tra i ... (sbircialanotizia)

... dopo aver colpito un governatore in carica due anni fa, del fatto che si vuole ragionare su soluzioni migliori per queste", ha concluso. La strada per la, dunque, è segnata e a ...Leggi anche2024, fonti Fratelli d'Italia: "Fermi su Truzzu" Centrodestra, dopo appello Meloni resta nodo. Per europee verso ok Vannacci a Lega