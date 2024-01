Regionali | Crippa Lega | ' serve continuità | se c' è chi vuole strappi se ne assume responsabilità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - ", noi lavoriamo per l'unità, per vincere e per cercare di confermare le squadre che hanno vinto cinque anni fa. Non prendiamo in considerazione, chiaramente la volontà bisogna averla tutti. Noi non vogliamo strappare. Se qualche altra forza strappa lanon è la nostra". Lo dice il vice segretario dellaAndrea, interpellato dall'AdnKronos sul tema delle, dopo le tensioni nel centrodestra sulla candidatura in Sardegna, con lache chiede di restare una ricandidatura dell'uscente Solinas, con Fdi chepuntare sul sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.ribadisce come la posizione della"non è frutto di ...