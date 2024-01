Reggio Calabria | un bidello ai domiciliari per abuso sessuale di minorenne

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) A Cinquefrondi nella provincia diunè agli arrestireo di aver abusato sessualmente di una, una bambina di sette anni., arrestol’accusa: violenzaaggravata La violenza è avvenuta dentro le mura scolastiche dove la ragazzina su richiesta dell’insegnante durante l’orario di lezioni,si recava in una stanza per fare una fotocopia, luogo nel quale si trovava anche il sessantenne che si è prima complimentato con la bambina e poi ha iniziato a baciarla, toccandole le parti intime. Dalle ricostruzioni dei Carabinieri di Cinquefrondi, la bambina non ha proferito parola con le maestre ed ai compagni di classe per vergogna. Successivamente, una volta ...