Reggio Calabria | atti sessuali su bambina di 7 anni | bidello ai domiciliari

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Avrebbe costretto unadi settea subire, prima baciandola e poi toccandole le parti intime. E' quanto viene contestato a un collaboratore scolastico in un istituto comprensivo statale, un sessantenne originario della provincia di, colpito da un'ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arrestiemessa dal Tribunale di Palmi su richiesta dalla procura della Repubblica, diretta da Emanuele Crescenti, per violenza sessuale aggravata. Stando al contenuto della denuncia formalizzata dai carabinieri di Cinquefrondi (), nonché sulla scorta delle dichiarazioni rese alla presenza di una psicologa nominata dalla procura, ...

Un atto gravissimo assunto un giorno prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 30 dicembre 2023 n. 214 "Legge annuale per il ... (247.libero)

L'indagato è un 60enne della provincia di. Avrebbe violentato la piccola a scuola, in una stanza dove si era recata per fare una fotocopia richiesta dalla maestra. Approfittando del ...E' quanto viene contestato a un collaboratore scolastico in un istituto comprensivo statale, un sessantenne originario della provincia di, colpito da un'ordinanza di applicazione di ...Con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di sei anni, un collaboratore scolastico 60enne della provincia di Reggio Calabria è stato arrestato e posto ai domiciliari.L’uomo avrebbe avvicinato la piccola facendole dei complimenti per poi passare a toccarla nelle parti intime ...