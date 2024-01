Real Madrid-Atletico Madrid oggi in tv | canale | orario e streaming Supercoppa di Spagna 2024

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Alle 20:00 di, mercoledì 10 gennaio ilsfiderà l’nella prima gara delladi. La vincente del derby cittadino guadagnerà il pass per la finalissima, dove troverà una tra Barcellona e Osasuna. Ilha vinto 12 volte il trofeo, l’2. Fischio d’inizio previsto all’Al-Awwal Park di Riyadh. La partita sarà trasmessa insu Cronache di Spogliatoio, oltre che in tv in chiaro su Telelombardia. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e parole dei protagonisti. SportFace.

Sono ormai diverse stagioni che la Spagna ha adottato la formula della final four per la Supercopa: due semifinali che designeranno le squadre che ... (infobetting)

Probabilmente accetterebbe di giocare con, Bayern Monaco, Barcellona o Manchester City. Khvicha ha volontà e obiettivi diversi: vuole avere successo e lo già sta ottenendo'. Parlando di ...Probabilmente accetterebbe di giocare per il, il Bayern Monaco, il Barcellona o il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo e già lo sta avendo' . Il ...Milan-Jimenez, la dirigenza rossonera su è convinta di avere di fronte un giocatore da non lasciarsi sfuggire. Vediamo quindi quali saranno le prossime mosse ...Il Real Madrid affronta l'Atletico Madrid nel derby madrileño nella semifinale della Supercoppa di Spagna, un appuntamento significativo per entrambe le squadre. Il match, previsto per il 10 gennaio 2 ...