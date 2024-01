Real Madrid all’ultimo respiro Atletico Madrid beffato da un autogol

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Iltrova il guizzo nel finale vincendo con il risultato di 5-3 dopo i tempi supplementari contro l’. La rivale dell’Inter in Champions League eliminata alle semifinali della Supercoppa Spagnola. SUPER PARTITA ? Semifinale di Supercoppa di Spagna pazzesca a Riad tra. Nello stesso stadio tra nove giorni ci sarà Inter-Lazio. Il derby spagnolo è una goduria tra due squadre che giocano a viso aperto con l’obiettivo solo di vincere. Il match si sblocca subito al minuto 7 con Hermoso bravissimo a infilare Kepa di testa su calcio d’angolo. Le Merengues non ci stanno e nel giro di 10 minuti tra il 20 e il 30? la ribaltano: segnano prima ...

Sono ormai diverse stagioni che la Spagna ha adottato la formula della final four per la Supercopa: due semifinali che designeranno le squadre che ... (infobetting)

Le Formazioni ufficiali di Real Madrid -Atletico Madrid , match delle final four della Supercoppa di Spagna 2024 . Una stracittadina a Riyadh con in ... (sportface)

Antoine Griezmann è entrato nella storia dell'Atleticodurante la sfida di Supercoppa Spagnola contro ilAntoine Griezmann è entrato nella storia dell'Atleticodurante la sfida di Supercoppa Spagnola contro il. L'attaccante ...Divampano le voci di mercato riguardanti il futuro di Kylian Mbappé . Nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le speculazioni riguardo un accordo tra ile l'attaccante francese , che dovrebbe lasciare il Psg al termine della stagione. Se la speranza è l'ultima a morire, allora il presidente dei parigini ha tentato il tutto per tutto ...Bruttissimo fallo dell'ex difensore della Roma, che ha calpestato la caviglia di Koke in Real Madrid-Atletico di Supercoppa ...La partita Real Madrid - Atl. Madrid di Mercoledì 10 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la semifinale di Supercoppa ...