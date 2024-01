Ravanelli | «Inter-Verona episodi strani | ma errori frutto del caso»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), ex giocatore della Juventus, ha commentato le recenti inutili polemiche arbitrali dopo-Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni a TvPlay.it su Twitch.DEL– Fabrizioha parlato così dopo le inutili polemiche: «Non credo che l’sia avvantaggiata dagli arbitri, glia favore dei nerazzurri sonodel. Però devo riconoscere che alcunirecenti sono, glicontinuano perché chi sta al VAR ha una sua idea personale. Non voglio dire che c’è la voglia di favorire l’contro la Juventus, ma non è possibile non vedere il fallo di Bastoni su Duda».-News - Ultime notizie e ...

La sfida tra Inter e Juventus in campionato continua, le due squadre non si fermano neanche in questo weekend. Fabrizio Ravanelli dice cosa ne pensa ... (inter-news)

Ravanelli parla dell’Inter per quanto riguarda la lotta scudetto e il percorso in UEFA Champions League. L’ex giocatore della Juventus ne ha parlato ... (inter-news)

placa le polemiche: 'Non credo che l'sia favorita dagli arbitri. Gli errori a favore dei nerazzurri sono frutto del caso' L'ex calciatore della Juventus Fabrizioè stato ...Ospiti opinionisti ricorrenti: giornalisti tifosi; Fabrizio Biasin (), Carlo Pelegatti (Milan),... Cristian Panucci e Fabrizio. Alla moviola Graziano Cesari. COME GIOCANO Dopo la barbosa ...Nelle scorse ore l'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha voluto placare ai microfoni di TV Play le polemiche che sono divampate dopo alcune decisioni arbitrali avvenute in Inter-Hellas ...A livello calcistico, in quarant’anni di vita in discreta parte spesa sugli spalti di San Siro, l’Inter ha praticamente realizzato ogni mio personalissimo tipo di sogno, avendo ...