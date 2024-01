Rai 2 non si vede | perchè? ecco il motivo e come risolvere

Leggi su chiccheinformatiche

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nonostante i dati Auditel-Censis abbiano sentenziato che circa 8.4 milioni di famiglie italiane non disporrebbero né di TV né tantomeno di decoder in grado di ricevere il segnale DVB-T2, a partire dal 10 Gennaio 2024 uno dei mux della Rai passerà comunque allo standard DVB-T2. Cosa significa per gli utenti? E’ questa la conseguenza per cui Rai 2 non sipiù sul vostro televisore? Andiamo per gradi, prima di tutto cerchiamo di capire cos’è DVB-T2. Cos’è la tecnologia DVB-T2 Dvb-T2 non è altro che l’evoluzione tecnologica per trasmettere contenuti in TV tramite digitale terrestre. La ricezione dei programmi TV sarà possibile soltanto se si utilizzeranno apparecchi televisivi o decoder di nuova generazione, che siano cioè compatibili con i nuovi standard trasmissivi e di codifica che rispondono alla sigla Dvbt-2/Hevc. Rai 2 non si, cosa ...