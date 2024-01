Rabbit R1 è il primo dispositivo mobile dotato di IA che usa le applicazioni al posto dell’utente

L'R1, ildispositivo lanciato da, è un quadratino oggettivamente adorabile in una vivace tonalità di arancione. Nonostante alcuni possano dubitare della necessità di un gadget dedicato ...Infine, il Mao da ottobre 2024 a settembre 2025 presentaInhabits the Moon. In occasione del ... il Museo Nazionale della Montagna di Torino invita a scoprire il legame diLevi con le ...Rabbit r1 è un nuovo dispositivo alimentato dall'intelligenza artificiale in grado di interagire con le vostre app preferite ...Una startup che si chiama Rabbit e che occupa di AI, ha annunciato al CES 2024 Rabbit r1, un dispositivo portatile da 199$ che si propone come alternativa agli smartphone per consentire all’utente di ...