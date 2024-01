Quote Juve - Frosinone | Allegri punta la semifinale e sogna il Double

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) QUOTA MAGGIORATA— Dauscirà l'ultima semifinalista di Coppa Italia: la sfida dell'Allianz Stadium, in programma giovedì 11 gennaio alle 21.00, chiuderà infatti il ...

All’Arechi va in scena il remake degli ottavi di coppa Italia tra Salernitana e Juve a campi invertiti. I padroni di casa grazie alla prima vittoria ... (infobetting)

COMPARAZIONE- FROSINONE: 1 Bookmaker Quota standard Quota nuovi clienti 1.42 10.00 PIÙ INFO 1.40 1.40 PIÙ INFO 1.42 1.42 PIÙ INFO 1.38 1.38 PIÙ INFO La quota maggiorata è una quota dal ...BERNARDESCHIÈ chiaro però che, per rivedere Bernardeschi in maglia bianconera, devono incastrarsi tutta una serie di fattori. Anzitutto laha bisogno di cedere: Kostic è da tempo ..."Juve e Inter hanno entrambe grande equilibrio e grande fase difensiva. Mentre la Juve può vincere le partite giocando anche un calcio basico, è più pronta dell'Inter ...La Coppa Italia torna grande protagonista di questi primissimi giorni dell'anno. Dopo le ultime partite degli ottavi di finale, vanno in scena i quarti di finale. A chiudere il quadro, ...