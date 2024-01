Questione morale? “Verdini jr è iscritto al Pd”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Zuppa di Porro. È passato il primo voto in commissione Senato sull’abolizione dell’abuso d’ufficio e Repubblica titola colpo di spugna.a votare a favore anche il partito di Renzi.faccientusiasta. La stampa punta sulle inchieste che starebbero facendo sbandare il governo e mette insieme il caso Santanchè, il caso Sgarbi e Pozzolo.quest’ultimo rilascio un’intervista a Repubblica e dice non sono stato io.Clamoroso il processo di rosa e olindo Si potrà rifare e dunque vince la tesi portata avanti dal giornalista del giornali felice manti che oggi commenta. La posizione si riapre grazie all’attivismo del procuratore Tarfusser. Libero ci crede e titola presunti innocenti in cella. Fazzolari parla e ci spiega che tommasoè unal partito democratico.Vi ricordate tutto il casino sui video di Salvini e la apostolico è bene non c’era nessun ...

“La Questione morale esiste e non c’entra nulla col fatto che un parlamentare sia indagato o meno. Se uno è indagato per un fatto certo che ... (ilfattoquotidiano)

Redazione Viterbo,10.1.24 Come una certa materia che più si rimesta e più puzza è ladella assegnazione Stadio Rocchi di Viterbo ad una società calcistica per potervi ...economica edei ...Le bombe insono le MK - 84 da 900 chili di peso, le più distruttive degli arsenali ... quelli sopravvissuti alla strage che "l'esercito piùdel mondo" (come si autodefinisce) ha ...Il Consiglio comunale aperto di giovedi 18 prossimo si presenta vivace. Saranno presenti in aula i rappresentanti dei tifosi viterbesi, proprio quelli che nella giornata della Befana hanno regalato ...L'Europa si gioca la propria sopravvivenza in quanto civiltà nella questione della salvaguardia della presenza ... comune nell'opinione illuminata per giustificare l'abbandono della morale. E così il ...