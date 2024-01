Qualificazioni Australian Open 2024 | programma | orari e italiani in gara giovedì 11 gennaio

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il, glie gliin11, quarta giornata delledegli. Ancora in campo sul cemento outdoor del Melbourne Park, ci sono ben nove azzurri che cercano di avanzare all’ultimo gradino di questo tabellone di promozione al main draw, mentre al femminile non troviamo alcuna italiana. Di seguito tutti gli azzurri in campo nella quarta giornata delledell’con ile glinel dettaglio. TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE GIOVEDI’ 11, ...