Qualiano | alla scoperta della Dottoressa Lidia Nozzolillo

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 10 gennaio 2024): Intervista a Iolanda Stella Corradino autrice del pamphlet storico “. Da Morcone auna vita spesa per gli altri Il prossimo venerdì 12 gennaio, alle 18:30, l’attenzione disi concentrerà sulla sede locale del Partito Democratico in via Roma 17, dove l’autrice Iolanda Stella Corradino presenterà il suo ultimo lavoro letterario: un intrigante pamphlet storico dedicatovita straordinaria, medico e politica di. Si prospetta una narrazione avvincente: “La storia che sto per raccontarvi è una storia di passione, di amore, di lavoro e di tenacia, ed ha protagonista una donna la cui capacità di autodeterminazione ...