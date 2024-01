“Quali giochi fare con i bambini per superare gli stereotipi di genere?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Salve, ho un bambino di quattro anni con il quale sto lavorando peri classicidi, che fanno tanto male alla nostra società! Non mi sembra però un’impresa facile. Per esempio l’altro giorno stavamo giocando con il trenino, e ho detto a mio figlio “ora tocca alla mamma guidare il treno”, e lui mi ha risposto: “non puoi mamma, perché il macchinista è maschio”. Non so da dove gli sia uscita o dove abbia sentito che a guidare i treni sono solo gli uomini, ma capisco quanto questipossano essere subdoli. Gli ho spiegato che anche le femmine possono essere macchiniste, ma non ha voluto sentire ragioni. Come posso aiutarlo aquesti meccanismi? Ci sonoche possano aiutare agli sterotipi di? ...