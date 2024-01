Quale Esistenza

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Vincenzo Calafiore “ “ Chiedersi cosa sia la scrittura, che significato ha lo – scrivere – e ancor più cosa rimane dell’Autore, di colui che mette assieme tanti pensieri. Il nutrimento quotidiano nostro dovrebbe essere di “ Pancultura”, lo scorrere pagine e pagine di narrativa nostra, aver saputo gustare espressioni singolari non di rado oscure, o surreali di Moravia, ma anche aver letto, Primo Levi, Leonardo Sciascia, Luigi Pirandello, Elsa Morante …. E invece oggi sostituiti dal Grande Fratello, Uomini e donne, tanto per citarne qualcuno, è questo il grande fallimento, l’appuntamento mancato con la Cultura delle nuove generazioni perdute. Questi non sanno neanche dove stanno di casa! Ma lo spigolare, conoscere l’arte dello scrivere è un’immagine bellissima oltremisura capricciosa! I narratori lo sanno: la loro realtà è negli occhi di chi la guarda e il viaggio, l’avventura ...