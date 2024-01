Qual è lo sport estremo che Sofia di Spagna condivide con mamma Letizia?

Leggi su amica

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Mentre Leonor diè impegnata nei molti impegni ufficiali (tra cui l’ultimo alla Pascua Militar), la sorelladisembra godersi appieno i suoi 16 anni. Nata il 29 aprile 2007 a Madrid, la secondogenita di Re Filippo VI e della Reginadi, trascorre le sue giornate in collegio, in Inghilterra, presso l’UWC Atlantic College in Galles, insieme a giovani della sua stessa età. E intanto che la sorella Leonor disi dedica all’addestramento militare presso l’Accademia di Saragozza (con beauty look sempre perfettamente in pendant), la piccola di casa si dedica alle attività del suo prestigioso istituto scolastico inglese. Attività che, come sottolinea la ...