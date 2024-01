Pugno duro contro le aziende “apri e chiudi” Denunciati 21 cinesi a Prato | frode da 60 milioni

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)le ditte “” c’è il cambio di passo. È stata smantellata dalla guardia di finanza diun’ingentefiscale nel settore del “pronto moda”, messa a segno attraverso l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per circa 60di euro ed Iva per oltre 10di euro da parte di società e ditte individuali nel distretto industriale di: come operano I finanzieri del Gruppo di, con il coordinamento della locale autorità giudiziaria, hanno messo sotto la lente d’ingrandimento ben 21 imprese nel settore dell’abbigliamento, collegate tra loro in un complesso sistema difiscale. ...

Ma ehi, hanno dato una Capitan Boomerang per aver messo una bomba in testa a una bambina, ... So di essere stato moltocon Suicide Squad: Kill the Justice League e spero che una volta messe ...Vi aspettavate che fosse donna Giorgia a mostrare ilper mettere fine a questi indecorosi spettacoli O il Presidente del Senato Ignazio La Russa che ha i busti del duce in casa e se ne ...Noboa aveva annunciato il pugno duro nei confronti dei cartelli della droga, ma i primi risultati non sono entusiasmanti: lo scorso fine settimana Adolfo Macias, leader della famigerata banda di ...Regole molto rigide e pene molto severe per tutti gli automobilisti. No, non si ratta di pugno duro ma di una vera e propria necessità data dal bisogno di essere duri con gli automobilisti per ...