Proroga contratti ATA | Uil Scuola Rua | “Non sarà per tutti Una situazione da sanare al più presto”

... già pubblicata in Gazzetta Ufficiale: i contratti possono proseguire dal 1° gennaio 2024 come ... Le news della scuola in primo piano, oggi: ... (247.libero)

... a causa della mancatadella misura. La Legge di Bilancio e i decreti emanati nell'ultimo ... l'accesso al Fondo gestito dal MEF sarà riconosciuto per irelativi ad immobili adibiti ad ...In discussione c'era ladi 300di solidarietà, ma non solo. "Non sono bastate le 7 ore e passa di trattativa per impedire che si consumasse un disastro senza precedenti - scrive in ...“Che succede al Castello di Santa Severa…! Tanti cittadini si stanno interrogando e chiedono continuamente al sottoscritto cosa stia succedendo nel nostro castello di Santa Severa. Rispondo semplicem ...L’azienda aveva chiesto garanzie sul disimpegno a giugno dell’attività della fabbrica di Bagnoli. Ansaldo e Mitsubishi trattano. Per ora la cig non c’è ...