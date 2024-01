Pronostico Milan - Atalanta | in palio la semifinale con la Fiorentina

Domenica di grande calcio in Serie A con il lunch match tra Empoli e Milan. Si affrontano due squadre in corsa per obiettivi completamente diversi: ... (calcioweb.eu)

- ATALANTA Proprio perché la posta in palio è molto alta crediamo che l'esito del primo tempo possa essere il pareggio: Pioli e Gasperini, che hanno questo trofeo tra gli obiettivi ...IlL'ultima sfida trae Atalanta risale ad un mese fa, quando i rossoneri furono beffati in pieno recupero da un meraviglioso gol di tacco di Muriel, arrendendosi 3 - 2 alla Dea. In ...Non solo Lazio-Roma, è alta l’attesa anche per la sfida serale tra Milan e Atalanta. La squadra di Stefano Pioli è reduce dalla bella vittoria in campionato contro l’Empoli e si è rilanciata per le ...Milan, l'area scouting dei rossoneri è particolarmente attiva. Oltre le trattative in corso di cui abbiamo scritto in abbondanza, ecco un profilo seguito ...