Progetti PNRR “Nuove competenze e nuovi linguaggi” Secondo webinar AISLi per le scuole in vista della scadenza dell’8 febbraio

Il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR ) è un’iniziativa di fondamentale importanza per il futuro dell’istruzione in Italia. In ... (orizzontescuola)

Il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR ) è un’iniziativa di fondamentale importanza per il futuro dell’istruzione in Italia. In ... (orizzontescuola)

Un gruppo di assistenti amministrativi PNRR oggi non sono stati richiamati in servizio e che non hanno certezza sulla proroga e sulla eventuale ... (orizzontescuola)

Online i Webinar dedicati al mondo della Dirigenza e Amministrazione della scuola. Gratuiti per gli abbonati PLUS . L'articolo I Webinar PLUS , ... (orizzontescuola)

Questo rallenta le procedure mentre ci viene chiesto di accelerare sui. Chiediamo solo certezze". La decisione di ieri della commissione Giustizia del Senato non lascia incertezze: l'......Sisma eSanità. Questa cifra sale a 5,2 miliardi di euro se si considera il co - ... La Regione dell'Umbria è il soggetto attuatore in 275, per un totale di oltre 350 milioni di euro, ...Garibaldi (Pd): “Che valore hanno i voucher se non ci sono posti per i bambini”. Toti: “Un vantaggio anche per il lavoro” ...La dimostrazione di questa direzione, secondo l’amministratore, è rappresentata "dall’importante cifra – oltre cento milioni – che il Comune è riuscito a intercettare candidando moltissimi progetti (e ...