Preghiera del mattino del 10 Gennaio 2024 | “Fammi prendere coscienza di Te”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

La Madonna a Medjugorje nel suo Messaggio scelto per oggi , ci invita a scoprire la potenza della preghiera nella nostra vita, e non solo. Ci esorta ... (lalucedimaria)

“Proteggimi nel riposo” . È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, ... (lalucedimaria)

