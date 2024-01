Precipita dal settimo piano e muore | il corpo cade tra la folla nella via dello shopping

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Una tranquilla giornata dicentralissima Via Nicola Fabrizi a Pescara si è trasformata in una tragedia inimmaginabile quando una donna di circa 50 anni èta daldi un edificio. La strada, solitamente animata e vivace, è stata improvvisamente sconvolta dalla terribile notizia, mentre i passanti e i negozianti erano testimoni increduli di questa drammatica scena. La Caduta Mortale La vittima, la cui identità non è stata ancora rivelata, è stata immediatamente assistita da soccorritori del 118, ma purtroppo non c’era nulla da fare per salvarle la vita. Ilè caduto sul marciapiede tra le biciclette parcheggiate e di fronte alle vetrine dei negozi, lasciando la zona circondata da una scena ...

Choc e sgomento nel pomeriggio di ieri all’ospedale Santa Scolastica di Cassino , dove un paziente , per cause ancora in corso di accertamento da ... (ilcorrieredellacitta)

PESCARA - Tragedia nel pomeriggio in pieno centro a Pescara dove una donna, secondo le prime informazioni di circa 50 anni, è morta dopo essere precipitatasettimo piano di un palazzo in via Nicola Fabrizi. Il corpo, come riporta Il Messaggero, è caduto sulle biciclette parcheggiate davanti alle vetrine dei negozi, sulla trafficata strada dello ...Pescara. Dramma nel pomeriggio di oggi a Pescara: cadesettimo piano e muore. Una donna di circa 50 anni è morta dopo essere precipitatasettimo piano: il fatto è accaduto nella centralissima via Nicola Fabrizi.Una donna di circa 50 anni è morta dopo essere precipitata dal settimo piano: il corpo è caduto sulle biciclette parcheggiate, davanti alle vetrine dei negozi della ...PESCARA – Tragedia nel pomeriggio in pieno centro a Pescara dove una donna, secondo le prime informazioni di circa 50 anni, è morta dopo essere precipitata dal settimo piano di un palazzo in via ...