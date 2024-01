Pozzolo sospeso dal gruppo di FdI alla Camera

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Scatta la sospensione da Fratelli d’Italia per il deputato “pistolero” Emanuele. Proprio nel giorno in cui, dProcura di Biella, emergono nuovi sviluppi sull’inchiesta per il colpo esploso, la notte di capodanno, dpistola del parlamentare. Una consulenza balistica, infatti, sarà disposta dagli inquirenti sull’arma dquale è partito il proiettile che ha ferito uno degli invitati – il genero dell’agente di scorta al sottosegretarioGiustizia Andrea Delmastro –festaPro Loco di Rosazza. Scatta la sospensione da FdI per il deputato “pistolero” Emanueleed emergono nuovi sviluppi sull’inchiesta Dopo il tour de force di lunedì, con l’intero pomeriggio trascorso ad ascoltare testimoni (fra i quali lo stesso ...