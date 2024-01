Pozzolo | “Non sono un pistolero | dirò ai pm chi ha sparato”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Emanuele, indagato dalla procura di Biella per lo sparo di Capodanno a Rosazza che ha colpito Luca Campana, è stato sospeso dal partito. Mentre dalle prime testimonianze nell’inchiesta si osserva che nessuno ha visto il momento dell’esplosione del colpo.è indagato per lesioni colpose e omessa custodia di armi. Il colpo – su questo non cidubbi – è partito da una piccola pistola, una North American Arms LR22, di proprietà del politico di Vercelli. La dinamica resta da chiarire.sostiene di non essere stato lui a colpire Luca Campana, che è il genero di un agente della scorta del sottosegretario alla Giustizia Delmastro. Le testimonianze in Procura hanno fornito un quadro che viene definito «chiaro». Sul piano politico, la premier Meloni ha chiesto il deferimento ai probiviri e la ...