“Potevano uccidere” | dramma sfiorato in Serie C

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nel corso di un match diC disputatosi nei giorni scorsi, sarebbe potuto accadere qualcosa di piuttosto grave: avrebbero potutoPurtroppo, nel corso degli anni, nel mondo del calcio si sono verificati numerosi scontri spiacevoli tra gli ultras di alcune tifo. In alcuni casi, purtroppo l’intervento delle Forze dell’Ordine non è bastato, ed è arrivata la morte per alcuni tifosi in questi scontri. Un evento simile sarebbe potuto accadere pochi giorni fa durante un match diC, ma l’intervento tempestivo delle Forze dell’Ordine ha sventato una potenziale tragedia. È veramente scioccante e raccapricciante ciò che le Forze dell’Ordine hanno trovato prima dell’inizio di un match diC, che si è disputato pochi giorni fa. Ma riavvolgiamo il nastro. Lo scorso lunedì 8 gennaio, era ...