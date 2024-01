Polizia di Stato | 14 nuovi agenti in Questura di Taranto Digregorio Siulp | «Rafforzato il controllo del territorio | ma le specialità restano al collasso»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) «Questa mattina il Questore diMassimo Gambino ha accolto i 14delladi, provenienti da diverse realtà della penisola e ora assegnati alladi, augurando loro un buon lavoro, augurio al quale si associa anche il. Da ora in avanti, potranno essere potenziati i servizi didel». Lo dichiara Antonio, segretario generale provinciale didel sindacato didi. «L’obiettivo – dice– è quello di migliorare la sicurezza nel nostro capoluogo e, partendo proprio da quest’ultima considerazione, non ...

Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via ... (anteprima24)

Nel 2023 lastradale di Perugia ha eseguito servizi continuativi di vigilanza stradale con l'impiego di ... Di questi, 126 sono stati sanzionati per guida indi ebbrezza alcolica e 17 ...... successivamente ad identificare, i quattro uomini, alcuni dei quali già noti alle forze di. Tutti sono stati denunciati indi libertà per il reato di danneggiamento aggravato in ...Nelle ultime ore, per reati connessi alla violenza di genere sono state arrestate dagli uomini della Polizia di Stato tre persone, tre casi dello stesso odioso fenomeno sociale che per fortuna si sono ...Si apre il 2024, anno di un compleanno speciale per Poliziamoderna che compie 75 anni, con il numero di gennaio dedicato principalmente alla raccolta degli inserti più interessanti pubblicati nel ...