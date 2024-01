Pitti Uomo scandisce il tempo della moda e la moda dei tempi

... Regione si conferma al primo posto in Italia per ospitalità rurale (+4,7%) 9 Gennaio 2024 Firenze capitale della moda maschile e del lifestyle, al via l'edizione 2024 di8 Gennaio 2024 ...... Regione si conferma al primo posto in Italia per ospitalità rurale (+4,7%) 9 Gennaio 2024 Firenze capitale della moda maschile e del lifestyle, al via l'edizione 2024 di8 Gennaio 2024 ...Firenze, 10 gen. (askanews) - Per il lancio della collezione Autunno-Inverno 2024 Doucal's omaggia le Alpi, realizzando un viaggio ideale fra le località-simbolo frequentate dagli amanti dello sci e ...Paoloni autunno inverno 2024: la collezione prende forma attorno al Blazer, che rappresenta un connubio perfetto di stile e innovazione.