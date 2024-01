Pitti Uomo 105 | l' evoluzione dell' uomo contemporaneo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Indubbiamente la più eclettica tra le sezioni presente a105, Superstyling accompagna il visitatore in un viaggio alla ricerca di nuovi canoni stilistici, anticipatori di tendenze. Scelte estetiche fuori dagli schemi, supportate dall’abilità sartoriale e da una visione in costante trasformazione, capace di intercettare nuove identità e dare risposte alle molteplici esigenze espressive attuali. Due spazi - l’Arsenale e la Salae Nazioni - ospitano 51 brand, una selezione di realtà provenienti da tutto il mondo accomunate da un alto tasso creativo che fannoa ricerca stilistica eo studio dei materiali il loro motivo d’essere, diventando ancora più riconoscibili grazie ai tagli genderless e alle proposte che attraversano le stagioni, in un continuum estetico. ...