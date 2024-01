Pitti | ecco come vestirà l' uomo l' inverno prossimo

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Alla Fortezza da Basso di Firenze, la presentazione delle collezioni invernali 2024-2025 di 4.853 brand. Puntualesempre, a ogni inzio d’anno, ai primi di gennaio arrivaImmgineche inaugura nel 2024 la sua edizione n. 105, scegliendo finalmente un tema per nulla banale qual è quello del Tempo, soprattutto se visto in relazione con un’industria della moda così permeata di scansioni temporali, anticipazioni, previsioni.Time, quindi, si propone, in un certo senso, di riflettere non solo sui ritmi di produzione legati al mondo dell’abbigliamento, una delle questioni cruciali del settore post pandemia, ma anche sulla nostra epoca, cioè su una contemporaneità, in bilico tra accelerazioni virtuali e reali bisogni di dilatazioni. Questa dicotomia, oggetto di studio del fisico teorico Carlo Rovelli nel ...