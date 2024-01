Peter Magubane | chi era l’uomo che ha fotografato l’apartheid

Leggi su dilei

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Guardare il male, raccontarlo, non esserne divorato e riuscire a non farsi annichilire: questa è stata, probabilmente, l’impresa principale del fotografo, che ha lasciato questa Terra il 1 gennaio 2024 a 91 anni. È stata una vita lunga, quella di, segnata da momenti dolorosi ma soprattutto dal desiderio, forte e impetuoso, di raccontare la politica di segregazione razziale in Sudafrica mostrando al mondo intero i suoi orrori, per far sì che cessassero, chediventasse un ricordo.e l’amore per la fotografia Ma chi era? Senza dubbio un uomo con un amore viscerale per la fotografia. Un amore talmente grande da essere nato quando andava ancora a scuola: trovata una Kodak Brownie, ...