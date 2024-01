“Perla mi fa schifo” Grande Fratello | lei parla ed è subito choc | “Il perché ve lo dico chiaro”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pesantissimo attacco nei confronti della concorrente del. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti non sa ancora niente, ma sono arrivati degli insulti pesantissimi che hanno scatenato la reazione dei fan. Tutto era già cominciato nel corso della scorsa puntata in diretta, quando questa persona aveva deciso di criticare il modo in cui si era pettinata la gieffina. Moltissimi sostenitori della protagonista delsi erano infuriati, infattiera stata prontamente difesa. In particolare, alcuni utenti avevano scritto: “Dici di essere stata bullizzata, ma offendi una ragazza di 25 anni, incoerente”, “Se davvero avessi provato il dolore del bullismo sulla tua pelle, non lo eserciteresti sulle altre persone”. Ma questo personaggio televisivo è tornata ...