Per arrivare a Ngonge | il Napoli ha offerto anche il prestito di Zerbin al Verona Tmw

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ilsembra molto attivo sul mercato. Tuttavia, a parte Mazzocchi, poca concretezza ancora da De Laurentiis. Nelle ultime ore il presidente delsi è interessato a Cyril, esterno offensivo del. Come scrive Tuttomercato web, trac’è distanza. Il club di Setti chiede almento 12 milioni per il calciatore, De Laurentiis vorrebbe abbassare il prezo a 7/8 milioni. “Sono in corso contatti per l’acquisto dall’Hellasdi Cyril, attaccante belga classe 2000. Al momento tra le parti c’è distanza: la società scaligera valuta il suo cartellino dodici milioni di euro, ilnon più di 7-8. Ma i contatti vanno avanti e un’accelerata è possibileperché a questa operazione ...

Calciomercato Roma , il lavoro del tecnico di Jose Mourinho si è rivelato decisivo per convincere Dean Huijsen Mourinho si è mosso in prima ... (calcionews24)

Il Milan è al lavoro per provare a chiudere un altro colpo in difesa. Come riferisce SportMediaset, il nome caldo al momento è... (calciomercato)

Il lander Luna re Peregrine , dell’azienda privata Astrobotic , ha iniziato il suo viaggio verso la Luna , purtroppo però la missione PM1 non andrà come ... (dday)

... è l'immagine iconica di Beckenbauereccellenza'. 'Probabilmente si potrebbe anchea dire che Beckenbauer ha creato una cosa che i giocatori di calcio di solito ottengono con trucchi ...ora Sony continua a non dare informazioni precise sulle tempistiche di rilascio delle cover. Vale la pena ricordare che in futuro dovrebberoaltre tonalità. L'android più piccolo e ...Gli allevamenti sono luoghi insalubri, sovraffollati: la diffusione di patogeni è facile. Un cambio sistemico del modo di produrre e consumare cibo è necessario anche per evitare conseguenze sanitarie ...Dopo la sconfitta con il Monte Prodeco in casa Mestre sono arrivate le dimissioni ufficiali dell'allenatore Gianpietro Zecchin. Queste le sue parole: “Ringrazio la Società per i tanti anni passati ...