Pensioni 2024 | la soluzione per migliorare la riforma c’é | ecco quale | 2°parte Perfetto

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Come anticipato nell’articolo di ieri vi proponiamo la seconda parte dell’elaborato del Dott. Claudio Mariache, a fronte dell’emanazione della Legge di Bilancio, fa il punto su quanto deciso in termini previdenziali dal Governo, passando per quanto, a suo avviso, poteva effettivamente essere fatto, stando alla situazione economica e demografica odierna dell’Italia, e concludendo su come potrebbe agire, invece, l’esecutivo, accontentando anche maggiormente i desiderata dei lavoratori, se mai optasse per una visione lungimirante. Visione che a molti potrebbe parere ‘futuristica’ o ‘fantascientifica’, ma che in realtà é già stata oggetto di studio da alcuni parlamentari europei nel 2017, come si evince dal «Progetto di Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica. Di seguito le ...