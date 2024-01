Pd | 30 anni di conclavi a sinistra | tra abbazie | eremi e la reggia di Caserta**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Il Park Hotel ai Cappuccini è un convento del XVII secolo sapientemente restaurato. Questo splendido edificio e le comunità religiose che fin dalla sua costruzione l'hanno abitato, appartengono alla storia di Gubbio". Questa la presentazione sul sito web del Park Hotel ai Capuccini che ospiterà il prossimo 18 e 19 gennaio un seminario Pd sull'Europa con Elly Schlein e i parlamentari dem. Ci saranno anche esperti ed ospiti ma non Romano Prodi - impegnato all'estero, dicono dallo staff del Professore - che più volte riunì dirigenti e ministri da premier in, antiche dimore e persino alladi Caserta. Ma non solo il Professore. Il 'rito del conclave' è stato seguito anche da Pierluigi Bersani e Enrico Letta segretari Pd. Non da Matteo Renzi affezionato alla sua Leopolda. Spetta a Massimo D'Alema il ruolo di ...