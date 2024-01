Patente di guida | novità sui limiti d’età | stravolgimento epocale

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) In Italia con il nuovo anno si iniziano a programmare nuove regole del codice della strada ed anche età per ottenere laL’Italia purtroppo nelle statistiche della Comunità Europea rientra tra i paesi in cui i mezzi di trasporto pubblici non garantiscono la massima efficienza di cui i cittadini hanno bisogno per spostarsi soprattutto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.