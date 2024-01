Parlamento | in occasione del derby arriva la mossa inaspettata

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), indeldi Coppa Italia tra Lazio e Romala: tutti spiazzati Manca meno di un’ora al grande appuntamento di calcio che vedrà scendere in campo la Lazio di Maurizio Sarri e la Roma e di José Mourinho. Tutti sanno nella Capitale che ilnon può mai essere considerato una partita come tutte le altre. Alle ore 18 palla al centro e fischio di inizio: c’è in gioco la qualificazione alla semifinale della Coppa Italia, chi perde è fuori. Lo sanno benissimo anche i componenti delche, poco prima del calcio di inizio, hanno effettuato unache ha spiazzato tutti. Ilchiude prima indel ...

Appena tornato da un viaggio ufficiale in Kenya con la moglie Camilla, oggi re Carlo III farà il suo ingresso nel Parlamento britannico per lo State ... (iodonna)

L'obiettivo è quello di offrire alla cittadinanza un'per conoscere le origini dell'... responsabile dell'Ufficio delEuropeo a Milano e mercoledì 6 marzo si terrò l'incontro ...In tale, celebrata tutti gli anni il 29 gennaio, si svolgono manifestazioni dirette a ... insufficienti a superare la soglia di sbarramento per accedere alnazionale, cioè il 3%. ...Parla l'onorevole Andrea Pellicini: "Sono altresì soddisfatto che RFI, raccogliendo i miei molteplici appelli nei miei anni da sindaco, abbia finanziato e avviato il cantiere per il rifacimento della ...In occasione del Mese della pace diverse realtà della diocesi di Treviso promuovono una serie di appuntamenti. Si parte domani, giovedì 11 gennaio, con la quindicesima edizione di “Bilanci di pace”, i ...