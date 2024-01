Papa Francesco | “Dimmi cosa mangi e ti dirò che anima hai”

La "materia prima" abbonda nelle categorie di desechables y desechados , scartabili e scartati, per parafrasare. Nei casi migliori " le nazioni considerate maggiormente stabili - , i ...... siamo persone che accolgono le sfide, così come abbiamo fatto quando abbiamo accoltonel nostro paese a gennaio del 2023 (vedi Agenzia Fides 27/1/2023). Allora abbiamo avuto appena ...Juba (Agenzia Fides) – “Cosa potrebbe impedire il regolare svolgimento delle elezioni democratiche alla fine del 2024 Siamo uomini e donne portatori di speranza agli altri; siamo persone che accolgon ...il magistrato agrigentino ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990 e proclamato beato da Papa Francesco il 9 maggio 2021 in quanto “martire della fede a causa della giustizia”. Presentata per la ...