Paola Di Benedetto conferma la rottura con Bellanova dopo le voci di tradimento

Leggi su dilei

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La storia d’amore traDie Raoulè giunta definitivamente al capolinea. Tutto era cominciato la scorsa estate quando,varie indiscrezioni, la stessa conduttrice radiofonica avevato di essere felicemente al fianco del calciatore della Nazionale Italiana Under 21. Stavolta, però, laè tutt’altro che dolce e arrivalediche si sono susseguite nelle ultime settimane.Dirompe il silenzio sullacon RaoulUn volto noto sui social comeDinon avrebbe potuto fare altrimenti se non raccontare in prima persona come stanno le ...