Pandoro-gate | cosa c’è scritto nelle mail che incastrerebbero Chiara Ferragni

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ha fiducia nella magistratura ed è pronta a collaborare, ma intanto la posizione della regina delle influencer si aggrava: da ieri sappiamo che è indagata per truffa aggravata. “Sono serena”, ha fatto sapere, mentre il marito Fedez ha attaccato (con sarcasmo ed ironia, com’è nel suo stile) la conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino, per l’assedio sotto casa. Leggi anche: Caso Balocco,indagata per truffa aggravata. Lei: “Sono serena”Leggi anche: Matteo Salvini difende: “Cattiveria mi lascia sconcertato”Leggi anche:: arrivato al Regina Margherita il milione di euro promesso Lo scambio ditrae Balocco nel mirino degli ...

Chiara Ferragni (nella foto)è indagata per truffa aggravata da minorata difesa. Quando, prima di Natale, è giunta la notizia della sanzione inflitta dall'Antitrust per il "" era difficile immaginare che si sarebbe arrivati all'iscrizione nel registro degli indagati per l'influencer (e per Alessandra Balocco, ad dell'omonima azienda dolciaria di famiglia). ...... ingiustizia Italia Dunque una mozione compassionevole, anche a seguito del profluvio di contumelie social che nelle scorse settimane, da quando il '' è iniziato, si sono abbattute ...Il suo business si basa sulla qualità e credibilità del "produttore", alimentata negli anni dal suo mostrarsi ai follower nella sua quotidianità e ora messa in crisi dallo scandalo del padoro gate.Dal pandoro-gate non si fa che parlare d’altro, e ora che Chiara Ferragni è stata indagata per truffa tutti i mass media italiani hanno puntato i riflettori sull’imprenditrice digitale e la sua ...