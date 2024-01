Pallanuoto | Valeria Palmieri | “Orgogliosa di essere il capitano di questo gruppo”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il Setterosa ha conquistato la semifinale degli Europei di Eindhoven ed ora affronterà giovedì le padrone di casa dell’Olanda. Le azzurre hanno sconfitto per 12-11 l’Ungheria in un quarto di finale tiratissimo, con l’Italia che è sempre stata avanti, ma che ha comunque rischiato il pari magiaro nel finale. La squadra di Carlo Silipo si qualificherebbe per i Giochi Olimpici se si dovesse verificare uno dei seguenti risultati: ovviamente la vittoria degli Europei; il secondo posto alle spalle della Spagna, il terzo posto, ma nel caso di una finale Olanda-Spagna, visto che entrambe le squadre hanno già ottenuto il pass per Parigi 2024.il commento della capitana: “Sonodiildimeraviglioso. ...