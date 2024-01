Palermo | donna strangolata in casa | fermata la madre

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – Dopo una lunga notte di interrogatorio nella Questura di, è stata posta in stato di fermo l’anziana che si è autoaccusata di avere ucciso la propria figlia. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di. La vittima, 44 anni, è mortanella sua abitazione nella zona di Bonagia a. Inutile l’intervento dei sanitari del 118. A dare l’allarme è stata la stessa, unadi 74 anni, che ha chiamato le forze dell’ordine dicendo: “Venite, ho ucciso mia figlia”. Sembra che la vittima soffrisse di una forte forma di depressione e che laabbia agito “spinta dalla disperazione”. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

