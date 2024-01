Pagliuca squalificato per tre turni | la Juve Stabia presenta ricorso

non era stato espulso, ma la sua condotta nel tunnel verso gli spogliatoi non era sfuggita, anche se sono state 'valutate la modalità complessiva della condotta e la gravità della condotta ...non era stato espulso, ma la sua condotta nel tunnel verso gli spogliatoi non era sfuggita, anche se sono state "valutate la modalità complessiva della condotta e la gravità della condotta ...Lungo stop anche per l'allenatore della capolista del girone C: "Tre giornate invece a Guido Pagliuca, tecnico della Juve Stabia: dopo la partita pareggiata 2-2 in casa col Monterosi ha colpito con ...Guido Pagliuca (LaPresse) – Calciomercato.it Stando a quanto riportato nel comunicato che accompagna la squalifica, Pagliuca al termine della gara, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, ...